40 blessés dans un atterrissage forcé

En Australie, un incident a contraint un Airbus A330-300 de la Qantas, reliant Singapour à Perth, à effectuer un atterrissage d’urgence.

L'incident a fait 40 blessés. L’avion a effectué son atterrissage forcé à Exmouth, à 1 100 km au nord de Perth, après un brusque changement d’altitude au cours duquel «un certain nombre de passagers et de membres du personnel de bord ont été blessés, souffrant notamment de fractures et de plaies», selon un porte-parole de Qantas.