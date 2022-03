Logement au Luxembourg - 40% des achats immobiliers concernent le locatif

La tendance à l’investissement locatif s’est accrue avec la crise.

Le marché de l’immobilier s’est repris après la crise. «Le volume des ventes avait certes chuté de 25% au deuxième trimestre 2020, à cause du confinement, mais il y a eu un effet de rattrapage peu après et en 2021, le niveau de transactions a retrouvé celui de 2019», rapporte André Bauler, président de la commission Finances, suite à une présentation effectuée lundi par le LISER devant les membres des commissions Finances et Logement.

Sur ces transactions, 40% concernent désormais l’investissement locatif, qui peut émaner de propriétaires en quête d’un placement ou de sociétés privées. «Ce n’est pas forcément mal, car ils permettent à des personnes de se loger. Nous manquons justement de logements en location», selon André Bauler. Les montants des loyers ne suivent d’ailleurs pas la même tendance que les prix de vente. Ils ont progressé de 3,8% par an pour les appartements et de 3,2% pour les maisons entre 2010 et 2021, quand les prix de vente bondissaient de 6,8% par an. En onze ans, les prix à l’achat ont donc plus que doublé (+116%).

«Tous ces logements ne sont pas mis sur le marché»

«La tendance à l’investissement locatif s’est accrue avec la crise, puisque les investissements dans les bureaux et les commerces sont devenus moins attractifs», regrette Semiray Ahmedova, présidente de la commission Logement. Selon elle, «le chiffre de 40% est énorme, car cela retire beaucoup de possibilités à des personnes qui voudraient acheter leur logement».

«Si les acheteurs mettent vraiment les logements en location, cela n’est pas un souci. Mais le problème est que ces 40% de logements ne sont pas mis sur le marché», regrette Gilles Hempel, directeur de la Fondation pour l’accès au logement. Il dénonce le comportement d’investisseurs «qui achètent et attendent seulement que les prix montent. Dans ce contexte, les loyers sont dérisoires et certains logements ne sont même pas tout à fait terminés. Il manque parfois une cuisine ou du carrelage». Selon lui, le pays compte «entre 10000 et 20000 logements ainsi bloqués».