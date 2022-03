Polémique naissante : 40 Maserati achetées avant un sommet politique

Une polémique a eu lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, après que le gouvernement de ce pays pauvre a acheté des voitures de luxe, à 150 000 dollars l'unité.

Le gouverneur de la province du Nord, Gary Joffa, un habitué des critiques contre le gouvernement, a jugé que l'argent ainsi dépensé l'aurait été plus utilement pour remédier aux problèmes sociaux d'un pays où la polio et la tuberculose ont refait leur apparition. «La Papouasie-Nouvelle-Guinée fait face à tant de problèmes, en matière de santé, d'éducation, de loi et d'ordre», a-t-il dit au groupe australien de médias ABC. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, le moins développé des 41 pays membres de l'Apec, accueille les 17 et 18 novembre son sommet.