En Méditerranée: 41 disparus après le naufrage d'un bateau de migrants

«L’embarcation en fer se serait retournée» face à «des conditions météo rendant très dangereuses les traversées sur ces petits bateaux en fer inadéquats pour naviguer», selon le communiqué. «Cela démontre le manque absolu de scrupules des trafiquants qui, de cette façon, exposent les migrants et les réfugiés à des risques très élevés de mort en mer», ont dénoncé les trois agences de l’ONU. Ce drame en rappelle d'ailleurs un autre, survenu dans la même période et le même secteur, qui avait fait 11 morts et 44 disparus .

1 800 morts depuis janvier

Selon des chiffres compilés par les Nations unies, plus de 1 800 personnes ont déjà péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus meurtrière au monde. Soit plus du double de l’an dernier. Les quatre rescapés – un mineur non accompagné de 13 ans, une femme et deux hommes – ont été secourus par un navire marchand et débarqués mercredi sur la petite île italienne de Lampedusa, située entre la Tunisie et la Sicile.