Au Luxembourg: 41 hommes, de 39 ans en moyenne, infectés par la variole du singe

Les messages d'alerte se multiplient et le nombre de cas augmente. Au Luxembourg, entre le 3 et le 10 août, dix nouvelles personnes ont été officiellement contaminées par la variole du singe. C'est 1 971 nouveaux cas à l'échelle européenne. «Jusqu’à présent, tous les cas détectés sont des hommes dont la moyenne d’âge est de 39 ans. Aucun cas n’a été hospitalisé», développe le ministère de la Santé qui a mis en place un point de situation hebdomadaire.

1 400 doses disponibles dès mardi

La Direction de la santé rappelle «qu'il est important de se protéger contre le virus et d'éviter les situations à risque, afin de limiter la propagation du virus». Parmi les mesures de protection, «il est conseillé de réduire le nombre de ses partenaires sexuels et de ne pas partager les effets personnels avec des personnes infectées ou qui ont été en contact avec des personnes infectées».

Ce vendredi, le Luxembourg confirme également l'arrivée des vaccins commandés via l'agence européenne HERA, chargée de la préparation et de la réaction en cas d'urgence sanitaire. «1 400 doses de vaccin viennent d’être livrées au Luxembourg» et la vaccination pourra débuter le mardi 16 août, pour toute personne de plus de 18 ans, sur rendez-vous, au Service national des maladies infectieuses.