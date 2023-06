Au Luxembourg: 42% des résidents pensent que leur niveau de vie va baisser en 2024

Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les résidents luxembourgeois? Calmes (38%), confiants (35%) et optimistes (34%), selon l'Eurobaromètre diffusé mardi. Un peu à contre-courant de leurs camarades européens qui, s'ils veulent rester optimistes (37%), sont aussi dans le doute (34%) et anxieux (27%). Peut-être parce que 67% des résidents du Luxembourg sont satisfaits des actions de leur gouvernement pour endiguer la flambée des prix... contre seulement 33% des Européens.

Toutefois, le tableau n'est pas complètement rose puisque 44% des résidents ont indiqué avoir perdu en niveau de vie et 31% pensent que s'ils ne sont pas encore touchés, ils vont l'être prochainement. Des chiffres proches de la moyenne européenne (50 et 29%). Ainsi, si près de la moitié (45%) pensent que leur niveau de vie sera le même l'année prochaine, 42% estiment qu'il va se dégrader. Seuls 11% pensent qu'il va progresser.

Pour les sondés du Luxembourg, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale arrive aussi en tête (39%), juste devant le climat (38%), l'avenir de l'Europe (35%) et la santé publique (32%). Un ordre légèrement différent au niveau européen (lutte contre la pauvreté, santé publique, climat et soutien à l'économie, loin devant la migration et l'asile en 11e position).