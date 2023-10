43 morts et 36 disparus après l'ouragan Otis, selon un nouveau bilan

L'ouragan Otis qui a dévasté le port touristique d'Acapulco dans le sud-ouest du Mexique a fait 43 morts et 36 personnes sont portées disparues, selon un nouveau bilan fourni dimanche par les autorités. Il s'agit d'une «évaluation préliminaire», a expliqué Evelyn Salgado, la gouverneure de l'Etat de Guerrero où se trouve la ville dévastée, lors d'une conversation vidéo avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

Le précédent bilan faisait état de 39 morts, la plupart par noyade. Le chef de l'Etat a de son côté annoncé qu'il se rendrait à Acapulco ce dimanche. Le comptage des victimes a été lent après que l'ouragan a provoqué la coupure des télécommunications et de l'électricité, qui ont été progressivement rétablies au cours du week-end.

10 000 habitations touchées

«Nous progressons dans la distribution efficace de l'aide humanitaire», a par ailleurs assuré Mme Salgado sur X (ex-Twitter). Les aides du gouvernement et des organisations privées ont commencé à être distribuées vendredi après-midi, après la réouverture de l'aéroport. Arrivé mercredi matin classé dans la catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, l'ouragan Otis a provoqué d'importantes destructions à Acapulco, une ville de près de 780 000 habitants, où des magasins et des supermarchés ont par ailleurs été pillés dans l'attente des secours.