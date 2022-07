Chaleur extrême: 45,6C enregistrés en Espagne, et ce n'est pas fini

Chaleur extrême : 45,6°C enregistrés en Espagne, et ce n'est pas fini

La vague de chaleur qui envahit le sud-ouest de l'Europe depuis plusieurs jours devrait atteindre un pic, jeudi en Espagne, où le thermomètre a déjà dépassé les 45 degrés mercredi, et au cours du weekend en France, essaimant des incendies sur son chemin. La canicule devrait durer une semaine à dix jours, c'est-à-dire au moins jusqu'à dimanche et peut-être jusqu'en milieu de semaine prochaine.

«Pour jeudi, nous nous attendons à ce que ce soit la journée la plus chaude de cet épisode de vague de chaleur», a indiqué l'institut espagnol de prévisions météorologiques AEMET, s'attendant à ce que le thermomètre affiche un plus haut dans les vallées du Guadiana, du Guadalquivir et du Tage et que le centre de la péninsule soit écrasé sous 40 degrés. Selon cette source, les températures minimales vont également continuer de grimper pour atteindre 24 à 26 degrés, dans le sud et le centre du pays.