Crimes de guerre : 45 ans de prison pour le «monstre de Grbavica»

La justice bosnienne a condamné vendredi Veselin Vlahovic, à 45 ans de prison, la peine la plus lourde possible pour crimes de guerre.

Le «monstre de Grbavica» passera le reste de sa vie derrière les barreaux. AFP

La justice bosnienne a prononcé vendredi la peine la plus lourde possible pour crimes de guerre, 45 ans de prison, contre Veselin Vlahovic, le «monstre de Grbavica», un Monténégrin ayant combattu aux côtés des paramilitaires serbes de Bosnie en 1992-95.

Vêtu d'une chemise bleu clair, Vlahovic, qui a écouté impassible le verdict, est le premier accusé de crimes de guerre à écoper de la peine maximale devant la justice bosnienne.

«Il a tué 31 personnes, et violé 13 femmes»

«Dans le cadre d'une répression systématique contre la population non serbe, il a participé à l'expulsion de ses victimes, a commis des meurtres, a torturé, a violé et emprisonné ses victimes. Il est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et ce tribunal le condamne à 45 ans de prison», a dit le juge Zoran Bozic.

Vlahovic, 43 ans, a commis les faits pour lesquels il a été condamné entre mai et juillet 1992, durant les premiers mois du conflit, dans trois quartiers de Sarajevo, Grbavica, Vraca et Kovacici, dont les forces serbes de Bosnie avaient pris le contrôle. «Il a tué 31 personnes, 14 autres personnes sont aujourd'hui encore portées disparues et il a violé 13 femmes», avait déclaré durant le procès, le procureur Behaija Krnjic.

Vlahovic a plaidé non coupable

Le parquet avait requis 45 ans de prison contre Vlahovic, le procureur estimant néanmoins qu'une telle peine «serait toujours insuffisante pour guérir les souffrances des familles des victimes et des survivants».

Jusqu'à présent, la peine la plus lourde prononcée par la justice bosnienne était de 43 ans de prison. Elle avait été prononcée en juin 2012 contre un Serbe de Bosnie, Stanko Kojic, pour sa participation dans le massacre des musulmans de Srebrenica (est), en juillet 1995. Au début de son procès, en avril 2011, Vlahovic a plaidé non coupable.

Extradé vers la Bosnie en 2010

Durant le procès, il a insulté une journaliste locale qui avait écrit à l'époque des faits des articles sur ses crimes et qui a témoigné contre lui. Il a aussi envoyé une lettre à la famille de l'une de ses victimes pour tenter de l'intimider, selon le parquet. Le parquet a convoqué au total 112 témoins durant le procès, dont plusieurs femmes qui ont affirmé, à huis clos, avoir été violées par Vlahovic, selon Me Krnjic.

L'une des femmes qu'il a violée était «à un très haut stade de grossesse au moment du viol», a souligné le procureur. Surnommé le «monstre de Grbavica», Vlahovic a été arrêté en mars 2010 en Espagne dans le cadre d'une enquête sur un groupe de cambrioleurs. Il a été extradé vers la Bosnie en août 2010.

100 000 morts et deux millions de réfugiés

La guerre de Bosnie a fait quelque 100 000 morts et environ deux millions de réfugiés et de déplacés dans un pays qui compte aujourd'hui 3,8 millions d'habitants. Après le conflit et jusqu'à son arrestation en Espagne, Vlahovic a commis plusieurs délits au Monténégro et en Serbie.

Au Monténégro, il est accusé de plusieurs délits notamment d'avoir mené une attaque à main armée dans un café en 1998. Il avait été emprisonné au Monténégro pour ces délits mais avait réussi à s'enfuir en juin 2001.

Altercation armée dans un club de prostitution

Vlahovic est également accusé d'avoir tué par balles un homme à l'entrée d'un bar en Serbie, quelques jours seulement après s'être enfui de la prison monténégrine. Il a été condamné pour cela à 15 ans de prison par contumace.

Il est également accusé de plusieurs délits commis en Espagne, notamment de vols avec violence et d'une tentative de cambriolage dans la région d'Alicante, ainsi que d'une altercation armée dans un club de prostitution de Tarragone (nord-est).