Grande-Bretagne : 45 bébés morts: nouveau scandale dans les maternités anglaises

Sept mois après un rapport accablant sur des hôpitaux de l'ouest de l'Angleterre, le docteur Bill Kirkup, avec d'autres experts, a rendu ses conclusions sur le cas de 202 personnes, des mères ou des bébés nés entre 2009 et 2020 dans deux grandes maternités de l'est du Kent, dans le sud-est de l'Angleterre. Quarante-cinq décès de bébés auraient pu être évités, sur un total de 65, selon son rapport. «Ce qui est arrivé dans l'est du Kent est déplorable et poignant», a déclaré Bill Kirkup lors d'une conférence de presse.