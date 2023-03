«Pas de fermeture»: 45 stations TotalEnergies au Luxembourg s'associent au Canadien Couche-Tard

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. TotalEnergies a annoncé, jeudi, céder près de 1 600 stations-services en Allemagne et aux Pays-Bas au groupe canadien de distribution d’alimentation et de carburants Couche-Tard, pour se préparer à la fin des ventes de véhicules thermiques neufs en Europe en 2035. TotalEnergies «se concentrera donc sur le développement des nouvelles mobilités (électrique et hydrogène) dans ces pays».