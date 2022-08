Mal payés : 46 pilotes attaquent Ryanair en justice en Belgique

Pendant cette crise, qui avait cloué au sol une grande partie de l'aviation civile européenne, Ryanair avait obtenu de ses pilotes une baisse de rémunération de 20%, en invoquant l'impératif de réaliser des économies et en menaçant de recourir à des licenciements, selon la Confédération des syndicats chrétiens (CSC).

Des grèves estivales

Mais le syndicat accuse aujourd'hui la compagnie d'avoir utilisé ces baisses de salaires pour gagner des parts de marché après le redémarrage de l'activité en Europe et la levée des restrictions sanitaires. Plusieurs mouvements sociaux ont secoué la compagnie cet été, notamment en Belgique et en Espagne, mais aussi en France, en Italie et au Portugal.