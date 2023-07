Au Luxembourg: 4 600 emplois menacés, la construction face à une «crise historique»

Les artisans sont frappés de plein fouet par la crise. Editpress/Fabrizio Pizzolante

La crise s'accentue, pour le secteur luxembourgeois de la construction, qui pèse 6% du PIB national, avec 4 000 entreprises et 60 000 salariés. Ce vendredi, la Chambre des métiers et la Fédération des artisans évoquent «une crise historique qui risque d'engendrer des conséquences néfastes» sur l'économie nationale et l'emploi.

Pandémie, guerre en Ukraine et hausse des taux d'intérêt ont frappé de plein fouet les professionnels de la construction, rappellent la Chambre des métiers et la Fédération des artisans dans un communiqué. Conséquence: sur un an, les ventes d'appartements neufs se sont effondrées de 72% au premier trimestre et le volume bâti autorisé est tombé de 33%, à son plus faible niveau depuis 1987.

«Le secteur estime que cette réduction correspond à 1 500 logements, ce qui produira un impact massif sur le chiffre d'affaires de la filière», selon le communiqué.

Les intérimaires, premiers touchés

Et «un choc suivra sur l'emploi». Pour tenter de le prévenir, la Fédération des entrepreneurs de construction et le Groupement des entrepreneurs ont contacté les syndicats pour signer un plan sectoriel de maintien dans l'emploi «dans l'intérêt des salariés, au cas où la situation se dégraderait encore après les congés collectifs». Le plan de maintien dans l'emploi est un outil pour tenter d'éviter les plans sociaux et les licenciements secs, en anticipant les situations.

Dans la construction, «à ce stade, la réduction d'effectifs concerne avant tout les intérimaires» mais, «à terme, 4 600 emplois risquent d'être touchés», selon le communiqué, qui évoque aussi un impact sur les finances publiques. En effet, avec la crise, moins d'impôts risquent d'entrer dans les caisses de l'État, qui devra débourser pour payer du chômage. Coût estimé: 300 millions d'euros pour 2023, sans compter que le pays, où les logements manquent déjà, risque de perdre en attractivité.

Les organisations artisanales insistent aussi sur le fait que «ce ne sont pas les promoteurs qui font les frais de cette crise, mais bien les milliers d'entreprises artisanales qui occupent en moyenne 12 salariés».