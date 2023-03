5 bonnes raisons d’adopter un animal de compagnie

Les animaux domestiques sont de fidèles compagnons qui peuvent avoir un effet antistress. Getty Images/iStockphoto

Chien, chat, cochon d’Inde… un animal domestique peut apporter beaucoup de joie et d’énergie positive, voire booster la santé. La décision d’adopter un animal doit être mûrement réfléchie, mais peut s’avérer bénéfique à long terme. Voici cinq raisons pour lesquelles vous devriez vous prendre un compagnon à quatre pattes.

1. Ils vous maintiennent en bonne santé

Avoir un chien vous oblige à le sortir plusieurs fois par jour. Vous passez donc automatiquement plus de temps au grand air et faites plus d’exercice physique. D’autres animaux ont également un effet bien-être: des études ont montré qu’un animal domestique pouvait diminuer le stress, faire baisser la tension artérielle, et procurer un sentiment de bien-être général. Par ailleurs, l’action de caresser un animal entraîne la sécrétion d’ocytocine (l’hormone des câlins) par l’organisme, l’hormone de la bonne humeur.

Lorsque vous faites des câlins à un animal, votre organisme sécrète de l’ocytocine, l’hormone de la bonne humeur. Pexels/Sam Lion

2. Ils sont bons pour le cerveau

Une étude réalisée par l’Université de Floride montre qu’avoir des animaux de compagnie avait non seulement un effet bien-être, mais retardait également les pertes de mémoire et d’autres formes de pertes cognitives. Les effets étaient particulièrement marquants sur la mémoire verbale, c’est-à-dire sur la capacité à mémoriser des mots. Ces effets se manifestent lorsqu’on vit en compagnie d’un animal pendant au moins cinq ans. L’espèce de l’animal est d’ailleurs secondaire. En effet, les bienfaits ont été observés tant chez les propriétaires de chiens et de chats que chez les propriétaires de hamsters, d’oiseaux et de reptiles ayant pris part à l’étude.

Avez-vous un animal de compagnie? Oui, et je n’envisage plus de vivre sans. Oui, mais cela peut parfois être contraignant. Non, mais j’aimerais bien en avoir un. Non, je n’aime pas les animaux.

3. Ils tiennent compagnie

Les animaux n’ont pas d’a priori. Ils sont à l’écoute et peuvent apporter soutien et réconfort dans les moments difficiles. En outre, ils peuvent tenir compagnie aux personnes vivant seules et souffrant de solitude, et leur donner le sentiment d’être utiles. Souvent, leur côté pataud ou au contraire casse-cou provoque le rire. Ils ont par ailleurs beaucoup à nous apprendre, notamment sur le fait de se réjouir de petits plaisirs (comme une friandise), de célébrer chaque rencontre de façon expressive et de se consacrer entièrement aux caresses.

Questions à se poser avant d’adopter un animal de compagnie Malgré tous les avantages qu’offrent les animaux de compagnie, ce ne sont pas des jouets qu’il suffit de mettre de côté quand ils ne nous intéressent plus. Avant de prendre un animal, il convient de se poser les questions suivantes: Quel animal me convient le mieux et est le mieux adapté à mon style de vie?

Ai-je suffisamment de temps à consacrer à un animal?

Un animal est-il compatible avec mon activité professionnelle?

De quoi un animal a-t-il besoin? Puis-je le lui donner?

Qui prendra soin de l’animal quand je serai en vacances?

Que coûte un animal par an? Suis-je en mesure et disposé(e) à en supporter les frais?

Quelle est l’espérance de vie de l’animal? Est-ce que je peux et veux en prendre soin aussi longtemps?

Est-ce que moi ou une personne dans mon foyer souffre d’allergies?

Suis-je prêt(e) à adopter un animal d’un refuge plutôt que d’en acheter un d’élevage?

4. Ils soutiennent les enfants dans leur développement

Les enfants tirent pleinement les bénéfices des animaux domestiques. Des études ont montré que les enfants qui grandissent en présence d’animaux étaient moins sujets à l’eczéma et la névrodermite. De plus, les animaux de compagnie favorisent le développement émotionnel, en renforçant la confiance en soi et en encourageant les compétences sociales. En veillant au bien-être d’un animal, l’enfant apprend également à acquérir le sens des responsabilités. Et à la puberté, l’adolescent profite de l’impartialité de l’animal de compagnie.

Les enfants tirent pleinement les bénéfices des animaux de compagnie qui leur permettent d’acquérir le sens des responsabilités. Pexels/Mikhail Nilov

5. Ils vous aident à établir de nouveaux contacts