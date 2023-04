Maintenant ou jamais: 5 endroits à visiter avant qu’ils ne soient pris d’assaut

1. Menton, en France

Palmiers, gastronomie et Côte d’Azur… Il n’est pas question des très populaires villes de Nice et de Cannes, mais d’une petite cité cachée de la Riviera française: Menton. Située à proximité de la frontière italienne, elle séduit par son charme typiquement français et par son microclimat.

En raison de sa situation protégée, Menton est l’endroit le plus chaud de la Côte d’Azur en hiver et peut se targuer de plus de 300 jours d’ensoleillement par an. Il n’est donc pas étonnant que Menton soit également appelée la ville du citron. Le climat doux est particulièrement propice à la culture des agrumes. Que ce soit à travers une visite de la vieille ville baroque, une promenade sur le front de mer ou à travers les jardins en fleurs, la ville de Menton est un véritable bon plan.