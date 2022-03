30 ans d'Erasmus : 5 millions d'étudiants et un million de bébés

Le programme européen qui fête ses 30 ans cette année a permis à beaucoup d’acquérir des compétences mais pas que…

Certains gardent le souvenir ému de «L'Auberge espagnole», d'autres vantent une «réussite européenne»: Erasmus, le programme qui a permis à plus de 5 millions de personnes de partir étudier à l'étranger, fête cette année ses 30 ans, dans une Union européenne en plein doute. «C'est une expérience unique», se souvient Lila, deux ans après l'aventure. Son départ à Dublin a permis à cette Française de 24 ans, étudiante en commerce à l'époque et aujourd'hui salariée, de «mûrir, grandir», «d'apprendre sur le plan personnel» et de «rencontrer plein de gens avec qui on garde plus ou moins contact».