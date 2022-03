Evacuations sur le rail – 5 millions d'euros pour sécuriser les tunnels

Évacuations sur le rail : 5 millions d'euros pour sécuriser les tunnels

LUXEMBOURG - Ce mardi, les CFL et les services de secours ont présenté leurs nouveaux plans d'évacuation en cas d'accidents majeurs sur le réseau. La sécurité des tunnels sera améliorée.

Tous les tunnels désormais reglementés

Un accès supplémentaire (en plus de la sortie et de l'entrée du tunnel) sera nécessaire. Une plateforme destinée à accueillir les véhicules de secours sera également obligatoirement construite. Une alimentation de secours et sécurisée en électricité pour permettre aux services d'urgence de travailler devra aussi être installée. Enfin, un câble en acier devrait aussi être mis en place afin de dégager plus facilement d'éventuelles machines endommagées.