Vague d'attentats: 5 policiers tués par des narcos, 24h de terreur en Equateur

Vague d'attentats : 5 policiers tués par des narcos, 24h de terreur en Équateur

L'état d'urgence était instauré, mercredi en Équateur, dans les deux provinces les plus touchées par la criminalité liée au trafic de drogue, au lendemain d'une vague d'attentats perpétrés par des gangs qui a fait cinq morts et deux blessés parmi les policiers. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que les attaques de mardi ont fait «cinq morts parmi les policiers» à Guayaquil, poumon économique du pays et capitale du Guayas (sud-ouest) et la ville voisine de Duran.