Festival : 50 000 BD distribuées gratuitement en France et en Belgique

Un don de 50 000 albums de bande dessinée et la vente de 250 000 albums à deux euros: le festival 48h BD, vendredi et samedi, est attendu en France et en Belgique.

AFP

Un don de 50 000 albums de bande dessinée et la vente de 250 000 albums à deux euros: le festival 48h BD, vendredi et samedi, veut «amener le 9e art auprès du plus grand nombre» en France et en Belgique. «On va dans 1 700 points de vente qui n'ont pas forcément l'habitude de mettre en avant la BD: des maisons de presse, de petites librairies», explique le président de l'association qui porte ce festival, François Capuron.

Le don de 50 000 volumes est destiné au Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo), pour la «dimension sociale» du festival. Ceux-ci seront redistribués à des enfants et adolescents. La «dimension commerciale», avec un choix de 15 titres à prix réduit, permet aux 11 éditeurs partenaires (dont Delcourt, Pika ou Glénat) de lancer des séries ou de faire connaître des auteurs qui montent.

«Enfin, il y a la dimension pédagogique, avec 500 auteurs qui se déplaceront pour parler de leur art ou participeront à des animations», a ajouté M. Capuron. Le festival fête sa 10e édition. Le programme complet de ces animations et événements, «en France, en Belgique et sur internet», est disponible sur www.48hBD.com.