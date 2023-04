En Lettonie: 50 000 euros d'amende pour avoir écrasé des oeufs... de mouette

On connaissait la poule aux œufs d'or, il faudra désormais aussi compter avec la mouette à tête noire, espèce protégée dont un Letton se souviendra longtemps après avoir été condamné à verser 50 000 euros d'amende pour avoir écrasé les oeufs de cet oiseau rare. Un juge de l'État balte a prononcé cette sanction sévère à l'encontre d'Artis Krumins qui, alors qu'il se trouvait au printemps 2021 sur une île du nord de son pays, avait écrasé une dizaine d'oeufs de cette mouette, après avoir croisé un nid sur sa route.

L'affaire aurait pu passer inaperçue si un scientifique local effectuant au même moment des recherches sur l'île n'avait pu filmer Artis Krumins... et remettre ses images aux autorités. «J'ai essayé de calmer le briseur d'œufs, mais il est devenu encore plus agressif», a déclaré le scientifique à l'audience. «Il a commencé à utiliser ses rames, à lancer les œufs en l'air et les frapper», a-t-il témoigné.