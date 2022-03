Recherche d'emploi : 50% des étudiants trouvent un job en six mois

LUXEMBOURG – D'après l'étude d'employabilité de l'Uni, la moitié des étudiants trouvent un travail en moins de six mois.

Selon une étude d'employabilité de l'Université du Luxembourg présentée ce matin, 50% des étudiants avaient trouvé un emploi six mois après leur diplôme. 39% poursuivaient leurs études et 11% étaient sans occupation ou avaient une autre activité à ce moment. En tout, 900 étudiants en master et bachelor issus de la promotion 2012/2013 ont été interrogés. 520 d'entre eux ont répondu, soit 53,7%. Parmi les bachelors diplômés, 44% avaient un emploi, 49% poursuivaient une formation et 6% recherchaient un travail. Du côté des masters, 59% étaient en activité professionnelle ou sur le point de commencer, 24% en formation et 15% en recherche d'emploi.