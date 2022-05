En Suisse : 500 kilos de cocaïne saisis dans une usine… Nespresso

La police suisse a saisi une énorme quantité de drogue, qui avait été livrée dans des sacs de café, dans l’usine Nespresso de Romont.

Surprise: les employés de l’usine Nespresso à Romont, en Suisse, ont découvert, ce lundi, de la poudre blanche en déchargeant des sacs de café qui venaient d’être livrés. Alertée, la police a détecté qu’il s’agissait de cocaïne et a mis en place un gros dispositif de sécurité pour son intervention, appuyée par une vingtaine de collaborateurs de l’Office des douanes. Au total, ce sont 500 kilos de cocaïne qui ont été saisis. D’un degré de pureté de plus de 80%, sa valeur sur le marché est estimée à environ 50 millions d'euros.

«Les premières investigations démontrent que les conteneurs maritimes chargés de sacs de café sont partis du Brésil en direction de Romont, précise la police cantonale dans son communiqué. Il semblerait que l’ensemble de cette drogue était destiné au marché européen». La police se veut en tout cas rassurante aussi pour les amateurs de café Nespresso: «les lots ont été isolés et la substance n'est entrée en contact avec aucun produit utilisé dans la production», dit-elle.

Souvent dans les ports

L’enquête devra notamment déterminer comment la drogue a pu arriver jusqu’à l’usine de Romont. Des grosses quantités de drogues sont régulièrement découvertes dans des conteneurs maritimes, mais le plus souvent, les substances sont détectées dans ou autour des ports lors des contrôles. Par exemple, plus d’une tonne de coke avait été saisie près du port du Havre en France par des douaniers. Encore plus gros, 2,4 tonnes de cocaïne à destination de la Belgique avaient été découvertes dans des conteneurs en Équateur, avant qu’ils ne prennent la mer.