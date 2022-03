Aux Etats-Unis – 500 tombes profanées dans un cimetière juif

Aux États-Unis : 500 tombes profanées dans un cimetière juif

Nouvel épisode à caractère antisémite aux États-Unis. Cette fois, la cible est un cimetière de Philadelphie, où plus de 500 tombes ont été brisées et retournées.

Des vandales ont brisé et retourné plus de 500 pierres tombales dans un cimetière juif de Philadelphie. (Image - 26 février 2017)

Des vandales ont brisé et retourné plus de 500 pierres tombales dans un cimetière juif de Philadelphie, dernier événement d'une série de menaces et d'attaques antisémites aux États-Unis. Certains monuments funéraires ont été littéralement cassés en deux. Selon un rabbin local, certaines des tombes visées au sein du cimetière du mont Carmel de Philadelphie appartenaient aux communautés quaker ou musulmane.