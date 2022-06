Protection des mineurs au Luxembourg : 52 affaires de pédopornographie ouvertes en 2021

LUXEMBOURG – Les ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure ont fait le point sur la pornographie mettant en scène des mineurs au Grand-Duché.

L'UE veut mettre la pression sur les plateformes et les messageries en ligne.

Les autorités belges ont observé une explosion (+95%) du nombre d’affaires de pédopornographie entre 2019 et 2020, les poussant à augmenter fortement les subventions à la fondation «Childfocus.be», qui lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Qu’en est-il au Luxembourg ? se sont interrogés les députés LSAP Mars di Bartolomeo et Dan Biancalana qui ont interpelé les ministres déi Gréng de la Justice et de la Sécurité intérieure sur la question.