NBA : 53 points: Le carton de Kevin Durant contre New York

L'ailier vedette des Brooklyn Nets, Kevin Durant, s'est illustré dans le derby new-yorkais en inscrivant 53 points contre les New York Knicks, battus 110 à 107 par les Nets, dimanche en NBA.

C'est la huitième fois de sa carrière que Durant dépasse les 50 points dans un match de NBA, et la deuxième cette saison. Outre ses 53 points, le triple champion olympique a pris six rebonds et délivré 9 passes décisives. Et a été décisif, en inscrivant notamment un important panier à trois points à 56 secondes du buzzer, pour placer son équipe en tête 106-103.