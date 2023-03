À Grevenmacher: «55 minutes pour 2,7 km»: le pont fermé crée le chaos

1 / 6 15.03 Le pont de Wellen vers Grevenmacher fait office de déviation, alors que la circulation y était déjà difficile aux heures de pointe à l'intersection avec la B419. Mobile reporter/L'essentiel Mobile reporter/L'essentiel Mobile reporter/L'essentiel

Les frontaliers venant d'Allemagne vers le Luxembourg sont confrontés à un embouteillage permanent. La situation est tendue notamment autour du pont à Wellen. En raison de travaux de rénovation, l'édifice qui enjambe la Moselle entre Wormeldange et Wincheringen n'est plus praticable que dans le sens Luxembourg-Allemagne. Et ça va durer environ neuf mois!

Le pont de Wellen, à Grevenmacher, sert de déviation, avec une circulation déjà difficile aux heures de pointe à l'intersection entre la B419 et la route vers le Grand-Duché. L'avalanche de tôle se déplace désormais encore plus lentement de l'autre côté de la frontière. Pour désengorger la situation, des feux tricolores ont été installés, pour le moment à l'essai. Problème: les usagers de la route avançant au pas, bloquent le carrefour et empêchent les voitures venant de la gauche et de la droite de s'infiltrer dans le flot vers le Grand-Duché.

Un frontalier de Temmels s'en plaint: «Le principe de fermeture éclair a toujours bien fonctionné, mais à présent la situation est catastrophique». Selon lui, depuis sept ans, le trafic s'intensifie et les embouteillages devant sa porte ne cessent donc de s'aggraver. «Hier, j'ai mis 55 minutes pour parcourir 2,7 kilomètres, ce n'est plus normal». La régulation des feux de signalisation mise en place par l'Office régional de la mobilité ne semble pas non plus très performante. Il faudrait un feu supplémentaire, un quatrième, «car les usagers de la route venant par vagues peuvent simplement passer et bloquer le carrefour». «Pour que ce reflux en provenance de Wellen soit résorbé, des feux de signalisation ont été mis en place à titre d'essai à l'intersection en aval du pont de Wellen», indique-t-on du côté de l'Office régional.

Un télétravail plus flexible, la solution?

Il est donc particulièrement important que les usagers de la route ne s'engagent pas dans le carrefour lorsqu'il ne peuvent pas aller plus loin et que la route est entravée, «les usagers qui traversent (NDLR: sur la route perpendiculaire) sont alors inutilement gênés», poursuit l'Office régional, qui appelle les automobilistes au civisme. Si la mesure ne permet pas de désengorger la zone dans les prochains jours, l'essai sera interrompu.

Une autre riveraine se plaint aussi auprès de L'essentiel. «Cela a toujours duré méga longtemps aux heures de pointe, même sans le chantier à Wormeldange», dit-elle. Certains jours, cela se passe mieux, «certains travaillent à domicile», suppose-t-elle. Des règles de télétravail plus souples pour les frontaliers ayant un emploi de bureau pourraient donc profiter non seulement aux travailleurs, mais aussi aux riverains et à l'environnement.