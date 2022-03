Au Luxembourg : 558 cambriolages ont eu lieu en quatre mois

LUXEMBOURG - Les mois d'octobre à janvier, quand les journées sont les plus courtes, sont propices aux cambrioleurs. La police dresse le bilan de l'hiver 2018/2019.

Chaque année, c'est la même rengaine. La police avertit que les cambrioleurs risquent d'être plus nombreux et plus actifs à partir du moment du passage à l'heure d'hiver. D'octobre à janvier, les journées sont courtes, il fait sombre et la police sensibilise les habitants, tout en multipliant les patrouilles sur le terrain.