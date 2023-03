Football: 56 000 euros pour voir Arsenal champion d'Angleterre?

Les dirigeants d’Arsenal ne sont pas du tout contents. Non pas d’être en tête du championnat avec huit points d’avance sur Manchester City, mais de la folie que ce succès entraîne. Le marché noir est en pleine expansion et des petits malins sont déjà en train de mettre en vente des billets pour le dernier match de la saison, celui qui pourrait éventuellement permettre aux hommes de Mikel Arteta de soulever le trophée, chose qui n’est plus arrivée depuis 19 ans.