En Thaïlande : 59 Rohingyas, dont 5 enfants affamés, découverts abandonnés sur une île

Cinquante-neuf Rohingyas, dont cinq enfants, sans doute abandonnés par des trafiquants en route vers la Malaisie, ont été découverts sur une île thaïlandaise.

La police a indiqué qu'ils avaient été inculpés d'entrée illégale sur le territoire et qu'ils pourraient être expulsés vers la Birmanie à l'issue d'une procédure judiciaire. «Nous apportons une aide humanitaire et nous allons enquêter pour savoir s'ils sont victimes de traite des êtres humains ou s'ils sont entrés illégalement», a déclaré M. Surachet. Le groupe semblait «affamé et n'avait probablement rien mangé depuis trois à cinq jours», selon un communiqué de la police.