Orange : 5G: optez pour un forfait sans engagement

La 5G est désormais une réalité au Luxembourg. Pour marquer le coup, Orange propose à nouveau son forfait 5G en édition limitée BOOM, avec 50 GB de data et sans engagement.

La couverture 5G est actuellement en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire luxembourgeois. Dans de nombreuses zones du pays, il est d’ores et déjà possible de bénéficier de cette technologie offrant une connexion plus rapide ainsi qu’un débit plus élevé. Il est donc temps de penser à adapter votre forfait pour bénéficier de tous les avantages de ce nouveau standard de téléphonie mobile ! Rassurez-vous : Orange Luxembourg a pensé à vous en proposant à nouveau son forfait