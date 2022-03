6 000 enfants soldats au Darfour

La région en guerre civile de l'ouest du Soudan compte environ deux millions d'enfants et nombreux d’entre eux sont utilisés dans le conflit , selon un responsable de l’UNICEF.

«Tous les groupes et factions armés au Darfour ont eu recours à des enfants. Nous estimons le nombre d'enfants (soldats) au Soudan approximativement à 8 000. Environ 6 000 d'entre eux sont au Darfour», a déclaré lundi à la presse le représentant de l'Unicef au Soudan, Ted Chaiban. «Cela ne signifie pas qu'ils portent tous des armes et qu'ils combattent, mais ils sont aux côtés des groupes armés. Nous avons vu des enfants en uniforme et portant des armes dans pratiquement chacune des forces», a-t-il ajouté. Des jeunes ont également été associés aux Forces armées soudanaises, a-t-il ajouté.