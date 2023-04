Au Luxembourg: 6,4 millions d'euros d'amende pour détachement illégal

10,4 millions d'euros. Il s'agit du montant total des 2 396 amendes administratives dressées par l'Inspection du travail et des mines (ITM) l'année dernière. C'est 1,4 million d'euros de plus qu'en 2021 pour un nombre d'amendes très légèrement supérieur. «À elles seules, les infractions au niveau du détachement ont constitué les deux tiers des amendes émises, près de 6,4 millions d’euros, a indiqué ce jeudi Marco Boly, directeur de l'ITM lors de la présentation du rapport annuel 2022. Il est important que les entreprises présentes au Luxembourg respectent les règles notamment en matière de dumping social car profiter des différences de rémunération et de réglementation sociale afin de gagner un avantage comparatif par rapport à leurs concurrentes locales est interdit».

Les agents de l'ITM ont effectué plus de 10 000 contrôles. La majorité d'entre eux concernaient le détachement (6 711) et la sécurité sur les chantiers. 985 chantiers ont été contrôlés, dont 194 suite à des accidents du travail. 6 719 infractions ont été constatées par les agents (+6,6% en un an). Les infractions les plus courantes concernaient les travaux d'excavation et de terrassement, le plan particulier de sécurité et de santé et les échafaudages.