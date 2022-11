Football/Classement : 6,5 millions d'euros! Voici combien gagnent les 32 sélectionneurs présents au Mondial

Le classement est dominé par l’Allemand Hansi Flick et ses 6,5 millions d’euros annuels. Très exactement 50 fois plus que son homologue tunisien, Jalel Kadri.

De grands écarts

Même scénario en Iran où, en septembre, le Serbe Dragan Skocic n’a pas été confirmé bien qu’il eût remporté 15 des 18 matches qu’il a passé sur le banc iranien. Les dirigeants de Téhéran ont préféré rappeler Carlos Queiroz. Le technicien portugais est certes plus cher – 2 millions par an contre 650 000 euros – mais il a l’énorme avantage de l’expérience et d’avoir surtout déjà qualifié et dirigé l’Iran lors des deux dernières Coupes du monde.