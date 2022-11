Trucs et astuces en cuisine: Six astuces bien pratiques quand on utilise du beurre

Trucs et astuces en cuisine :

Ces astuces vont grandement vous faciliter la tâche la prochaine fois que vous utiliserez du beurre en cuisine ou en pâtisserie. Pexels / Felicity Tai

Les uns le tartinent sur du pain ou des croissants avec de la confiture, surtout le week-end; les autres l’utilisent en cuisine et en pâtisserie et enfin, il y a ceux qui célèbrent son goût en préparant des planches de beurre. Quelle que soit l'utilisation que vous faites du beurre, vous ne serez pas déçu(e) de l’efficacité de ces astuces.

1. Râper le beurre

Vous avez encore une fois oublié de sortir le beurre à temps du réfrigérateur ou du congélateur et n’avez pas envie d’attendre des plombes qu’il ramollisse? Alors munissez-vous d’une râpe de cuisine! Vu leur petite taille, les filaments de beurre râpé ramolliront beaucoup plus vite et vous pourrez le tartiner instantanément sur votre tranche de pain ou l’utiliser dans la préparation de vos pâtisseries.

Râper le beurre est une astuce bien utile en cuisine. Getty Images

Cette astuce convient également pour la préparation d’un glaçage de gâteau – il faut simplement veiller à utiliser une râpe assez grossière pour le beurre congelé.

2. Faire chauffer le beurre

Outre le fait de le couper en dés ou de le râper, il existe une autre astuce pour ramollir le beurre plus rapidement. Celle-ci fait d’ailleurs actuellement un tabac sur TikTok et consiste à renverser un verre chaud (dans lequel on a préalablement versé de l’eau chaude avant de la vider) sur le bloc de beurre froid et dur.

En quelques secondes, celui-ci se ramollira et sera instantanément prêt à être utilisé en pâtisserie ou autre. Cette astuce est d’ailleurs utilisée par l'actrice Jennifer Garner dans ses vidéos de cuisine.

3. Du beurre dans l’eau des pâtes

Le beurre est utilisé pour réaliser la sauce dans de nombreux plats de pâtes. L’astuce qui consiste à ajouter du beurre directement dans l’eau des pâtes est un peu moins connue. Elle est notamment utilisée pour le classique Cacio et Pepe (pâtes au fromage et au poivre). Mais attention, les avis sont partagés entre ceux qui préconisent le beurre et les adeptes de l’huile d’olive.



Getty Images

4. Faire brunir le beurre

Pour exalter son goût, il est possible de faire brunir le beurre. Pour ce faire, il suffit de le faire chauffer à feu doux dans une poêle et de le laisser frémir jusqu’à séparation du petit lait et jusqu’à ce que le beurre prenne une couleur ambrée. Mais pourquoi?

Du beurre fraîchement bruni dans une poêle. Getty Images/iStockphoto

Le processus qui donne au beurre sa coloration fait ressortir des notes de caramel et de malt. C’est ce qu’on appelle la réaction de Maillard, également utilisée pour obtenir la croûte de pain foncée ou pour caraméliser un steak grillé – le goût est plus complexe.

Le beurre bruni est également utilisé pour les desserts ou pour les plats relevés. Il est préférable d’utiliser une poêle à revêtement clair qui permettra de mieux contrôler le degré de brunissement – en effet, on a vite fait de passer de bruni à brûlé.

5. Faire adhérer le beurre

De petites choses ont parfois tendance à nous agacer profondément. Parmi elles figure le fait que le beurre glisse sur la partie inférieure du beurrier quand on essaie de couper un morceau au couteau.

Getty Images/EyeEm

Pour éviter que cela n’arrive, il suffit de faire chauffer le dessous du beurrier pendant une minute au four ou au micro-ondes avant d’y déposer le beurre. Cela va faire légèrement fondre le dessous du beurre qui va à nouveau durcir et le maintenir en place.

6. Frotter le couteau avec du beurre

Pour couper aisément des aliments collants comme des dattes, par exemple, il suffit d’enduire au préalable la lame du couteau ou la paire de ciseaux avec du beurre. Ce dernier va agir comme un lubrifiant et empêcher les aliments de coller à la lame.

Pour éviter que certains aliments collent à la lame du couteau, il suffit de la frotter avec du beurre. Getty Images