Vie pratique : 6 astuces pour prolonger la vie de vos bouquets

La beauté des fleurs est éphémère. On peut néanmoins ralentir l’inéluctable grâce à nos conseils avisés.

Avec la Saint-Valentin qui approche, vous allez sans aucun doute être couvert ou couverte de fleurs par votre amoureux ou votre amoureuse. Et si un beau bouquet égaie un intérieur en un rien de temps et donne le sourire à la personne qui le reçoit, les fleurs fanent si vite. Voici quelques astuces pour faire durer un bouquet plus longtemps.