En Arabie Saoudite: 60 000 supporters pour accueillir Karim Benzema

Maillot rayé jaune et noir de sa nouvelle équipe sur le dos, l'ancien attaquant vedette du Real Madrid a fait son apparition sous les acclamations du public avant de rejoindre un podium au centre du terrain. Le Ballon d'Or 2022, qui s'est engagé pour trois ans avec le club saoudien d'Al-Ittihad et un montant qui n'a pas été révélé, s'est alors adressé en anglais aux supporters pour les remercier, en leur promettant de conduire le club «au plus haut niveau». Avant de glisser un «Assalam o aleikum!» (bonjour).