Au Luxembourg: 60 millions d'euros disponibles pour la recherche

LUXEMBOURG – Un nouveau programme a été lancé pour financer des projets de recherche, le National Centers of Excellence in Research (NCER).

Le Luxembourg a franchi un pas de plus dans le financement de la recherche, avec le programme National Centres of Excellence in Research (NCER). Il a été présenté mardi, par le ministre de l'Enseignement supérieur et les responsables du Fonds National de la Recherche (FNR). Au total, 60 millions d'euros sont disponibles pour les nouveaux projets NCER. Deux ont déjà démarré, dotés de 15 millions d'euros chacun, et deux autres sont dans les starting-blocks.

Le projet NCER-Clinnova porte sur la médecine personnalisée. L'accent devrait être mis sur les maladies inflammatoires chroniques. Le but sera d'améliorer la communication entre médecins et personnel soignant en fournissant une aide à la décision thérapeutique pour assurer le bon traitement du patient. En raison du faible nombre de patients au Luxembourg, la recherche sera étendue au Grand Est, au Bade-Wurtemberg, à la Sarre et à la ville de Bâle.

Un projet sur les limites de la numérisation

Le projet est mené par le Luxembourg Institute of Health, le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine, les hôpitaux Robert-Schuman et le CHL.

Le deuxième projet traitera des limites de la numérisation. Le Centre interdisciplinaire pour la sécurité, la fiabilité et la confiance créera un lac de données pour le secteur financier. Il doit permettre de travailler sur des données sans divulguer des informations et des données sensibles. Les chercheurs devront tout de même lever d'autres fonds. «Les fonds publics servent de financement "d’amorçage"», explique Marc Schiltz, président du FNR.