«RBC Race for the kids» : 61 000 euros récoltés pour les enfants en difficulté

LUXEMBOURG - Plus de 1 000 coureurs ont participé à la 1re édition de la «RBC Race for the kids», ce dimanche au Parc de la ville de Luxembourg.

Plus de 1 000 coureurs se sont mobilisés pour venir en aide aux enfants et familles soutenus par le Centre thérapeutique Kannerhaus Jean de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Roland Miny

Cette course populaire de masse a permis de récolter 61 000 euros en frais d'inscription et dons collectés par les coureurs. La totalité des fonds seront versés, via la Croix-Rouge luxembourgeoise, au centre thérapeutique Kannerhaus Jean, pour aider les enfants atteints de troubles psychologiques ou comportementaux.

«Je suis ravi de constater que les coureurs ont répondu présent en si grand nombre à cette course inaugurale», a déclaré Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge luxembourgeoise. «Cette contribution importante permettra d’assurer la thérapie assistée par les animaux du Kannerhaus Jean».

Ambassadeur officiel de la course, l'ancien champion cycliste Andy Schleck s'est montré emballé par le succès de la manifestation: «C’est magnifique de voir autant de gens participer à ce festival familial pour une si bonne cause».

Royal Bank of Canada (RBC) organise le même type d'épreuve à Toronto, New York, Chicago, Minneapolis, Hong Kong, Sydney et Londres. À ce jour, l'établissement bancaire a collecté plus de 10 millions d’euros au bénéfice d'organismes caritatifs destinés aux enfants à travers le monde.

(L'essentiel)