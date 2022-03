«PIBien-être» : 63 indicateurs pour mesurer le bien-être

LUXEMBOURG - Santé, logement, revenu... Annoncé en 2011, le «PIBien-être» prend forme. Il sera mesuré grâce à 63 indicateurs répartis en onze catégories.

La santé, la qualité de l'air, la sécurité ou encore le taux d'emploi, la taille du logement et le revenu. Tous ces indicateurs font partie des 63 que le Conseil économique et social (CES) et le Conseil supérieur pour un développement durable (CSDD) ont sélectionné pour composer le «PIBien-être».