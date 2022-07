Au Luxembourg: 65 heures par semaine avec trois jobs, juste pour «remplir le frigo»

ESCH-SUR-ALZETTE – Les travailleurs pauvres sont de plus en plus nombreux au Luxembourg. Près de trois sur 100 doivent cumuler au moins deux emplois pour finir le mois. Julia, 48 ans, raconte son quotidien.

«Ce qu'en pensent les gens autour de moi? Ils ne comprennent pas et me prennent pour une folle». Julia*, 48 ans, est ce qu'on appelle une travailleuse pauvre. Son appartement de 50 m² à Esch-sur-Alzette, pèse à lui seul «935 euros de loyer et 165 euros de charges» dans son budget mensuel. Beaucoup trop pour une secrétaire au salaire minimum qualifié. Beaucoup trop, aussi, pour une maman célibataire. Julia a trois enfants mais elle n'avait plus qu'une adolescente sous son toit, il y a sept ans, quand elle a décidé de franchir le pas et de chercher au moins une activité professionnelle complémentaire. Près de trois personnes sur 100 sont dans cette situation au Luxembourg, selon le dernier Panorama social de la Chambre des salariés.

Avec une petite expérience de serveuse, elle postule pour faire des extras dans un bar et elle est retenue. Secrétaire en journée, derrière le comptoir en soirée «trois à quatre fois par semaine». Certains soirs, Julia finit son extra à 1h du matin et doit se relever à 5h30 pour honorer ses 40 heures hebdomadaires de secrétariat. Dans l'autre sens, quand elle est sollicitée, elle quitte le bureau à 16h, «rentre prendre une douche», et repart au bar. En plus de tout ça, elle fait quelques ménages, un samedi sur deux, pour des proches.

«Je suis active, je ne me morfonds pas chez moi»

Au total, Julia peut travailler «jusqu'à 65 heures» par semaine. Elle a ce rythme depuis 2015, mais ne pourrait pas se permettre d'arrêter maintenant, même si sa dernière fille a quitté à son tour l'appartement familial. «Je ne pars pas en vacances, ou alors en camping. Je n'ai pas de fringues de marque, je n'ai pas de voiture, ni crédit. Tout cela sert juste à vivre décemment, à remplir mon frigo, payer les factures et le coiffeur», explique la quadragénaire belgo-luxembourgeoise.

«Au lieu de me lamenter sur mon sort, j'ai remonté mes manches». Des sacrifices quotidiens qui ont aussi, selon elle, renforcé sa vie sociale, en plus de mettre un peu de beurre dans les épinards. «Je suis active, je ne me morfonds pas chez moi. Tant que je ne suis pas en déambulateur, je continuerai». Pas de fatalisme donc, mais parfois un petit sentiment d'injustice, quand même: «Être dans cette situation au Luxembourg, oui ça peut paraître paradoxal. Mais je fais malgré tout des choses qui me plaisent. Mon frigo est rempli et je peux aller manger une glace avec mes enfants, quand ils me rendent visite».