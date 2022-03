Clan Ndrangheta : 67 mafieux ont été arrêtés en Italie

Soixante sept personnes ont été arrêtées et environ 250 millions de biens saisis lors d'une opération de la police italienne dans plusieurs régions d'Italie contre la 'Ndrangheta, la mafia calabraise.

Ces dernières décennies, la 'Ndrangheta est devenue la plus importante et la plus redoutée des quatre organisations du crime en Italie, qui incluent la Camorra dans la région de Naples, Cosa nostra en Sicile et la plus petite Sacra corona unita (SCU) dans les Pouilles (sud-est).