Mobilité au Luxembourg: 7,15 milliards d’euros à dépenser pour nos trains, mais pour quoi faire?

C’est le contenu de la loi la plus onéreuse de l’histoire, votée ce mois-ci par la Chambre des députés, qui sera dévoilé vendredi. Le projet de loi sur le financement du contrat pour l’exploitation du rail, présenté ce vendredi par les CFL et le ministère de la Mobilité, prévoit une enveloppe de 7,15 milliards d’euros à dépenser sur la période 2025-2039. «Le projet est important car il donne une sécurité sur ce que nous voulons offrir pendant 15 ans», déclarait récemment François Bausch, le ministre écologiste de la Mobilité.

Le contrat de service public, attribué aux CFL sans appel d’offres grâce à un accord au niveau européen pour éviter la concurrence des structures étrangères sur le rail luxembourgeois, prévoit l’exploitation de celui-ci pendant une décennie et demie. Le montant global record anticipe «un accroissement de l’offre de 5% par an», se réjouit le ministre, qui cherche à développer la mobilité douce.

Par exemple «du matériel roulant»

La manne servira par exemple à «acheter du matériel roulant», explique la députée Chantal Gary, présidente de la commission Mobilité. Des rames plus modernes et d’une capacité supérieure sont concernées par cette loi. Un achat de 34 automotrices pour 400 millions d’euros a été récemment annoncé. Les premiers tests ont d'ailleurs déjà été effectués, avant une mise en service d'ici deux ans.

Les plus gros projets d’infrastructures (rails, voies, ponts, etc.) ne sont pas concernés par cette loi, car ils font l’objet de textes séparés dès qu’ils dépassent la barre des 40 millions d’euros et sont «financés par le fonds du rail», reprend la députée écologiste. La loi dont découle la présentation de vendredi «concerne exclusivement l'exploitation du réseau». Elle ambitionne d’améliorer «la sécurité», «la ponctualité», «la qualité du service», «l’information aux clients», ou encore «l’impact environnemental», selon l'exposé des motifs. Un volet sur l’accessibilité est aussi prévu, avec des travaux projetés dans de nombreuses gares ces prochaines années.