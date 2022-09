Rentrée au Luxemboug : 7 500 inscrits pour apprendre une langue à l'INL

LUXEMBOURG – L'Institut national des langues a fait sa rentrée, et compte environ 7 500 inscriptions.

C'est la rentrée aussi, pour les adultes inscrits à l'Institut national des langues (INL). L'INL a indiqué ce vendredi compter environ 7 500 inscrits «avides d'apprendre une langue ou de parfaire leurs compétences linguistiques».

L'institut propose, pour le semestre d'automne, pas loin de 500 cours de langues pour adultes sur ses sites du Glacis, de Belval et de Mersch. On peut y apprendre les trois langues du pays (luxembourgeois, français et allemand), bien sûr, mais aussi l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'italien, le néerlandais et le portugais.

Il reste des places

L'INL explique aussi diversifier son offre de cours cette année. Ainsi, l'offre est étoffée à Belval, où le portugais rejoint l'espagnol et cinq autres langues enseignées. Des niveaux plus élevés de langue néerlandaise ont été ajoutés au Glacis. En outre, des classes pilotes d'e-Learning en langue anglaise, distinguant cours standards et business, ont été mises en place.

Les cours de l'INL sont ouverts à toute personne adulte. Un test en ligne et un entretien d'orientation doivent être passés à l'inscription, pour être mis dans une classe du niveau adéquat. Ce qui est possible toute l'année. D'ailleurs, il reste des places dans toutes les langues, pour ce semestre, et il est possible de s'inscrire sur le site internet de l'INL.