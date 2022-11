Flore intestinale et microbiome: 7 aliments qui font du bien à vos intestins

Ces aliments sont riches en fibres et en nutriments, pour une flore intestinale en bonne santé.

Il est important d’avoir des intestins en bonne santé. Ce que l’on met dans son assiette est donc primordial pour la flore intestinale. Au lieu de tester des tendances douteuses pour vos intestins, la «douche interne» étant l’une d’entre elles, mieux vaut intégrer dans son alimentation des prébiotiques et des probiotiques* pour vous faire rapidement du bien.

Flocons d’avoine et son de blé

Consommés au petit-déjeuner, les flocons d’avoine sont non seulement rassasiants sur la durée, mais fournissent à l’organisme des fibres solubles. Celles-ci forment une espèce de gel dans les intestins qui favorise la digestion et le métabolisme.

Pain complet aux céréales plutôt que pain blanc

Le pain complet aux céréales est meilleur pour les intestins et pour la santé que le pain blanc. Il contient du son de blé, qui n’est pas présent dans le pain à base de farine blanche.

Dix grammes de fibres que renferme le son de blé suffisent déjà pour contribuer de manière positive à la santé de vos intestins. Or, le processus de raffinage des céréales, utilisé pour produire de la farine blanche, fait perdre aux céréales leur teneur en fibres – dommage, car ce sont elles qui favorisent le transport des aliments vers les intestins.

les aliments non pasteurisés comme le kombucha.

les aliments fermentés, notamment dans le kéfir, la choucroute et le kimchi (voir plus bas)

les yogourts sous la forme de bactéries, telles que les lactobacilles et les bifidobactéries.

Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui se multiplient dans les intestins et qui sont bénéfiques pour la santé de leur hôte. Ils peuvent être pris comme compléments alimentaires, mais on les trouve également dans:

Les (épluchures de) pommes de terre

Les épluchures de pommes de terre sont également très riches en fibres. Elles contribuent surtout à un système digestif sain, parce qu’elles passent dans l’intestin grêle, sans être dégradées. De plus, les pommes de terre contiennent de l’amidon, qui n’est pas non plus digéré dans l’intestin grêle, mais nourrit les bonnes bactéries.