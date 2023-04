Au Pakistan: 7 morts et 44 blessés après un attentat dans un commissariat

Un attentat à la bombe lundi dans un commissariat de la police antiterroriste pakistanaise a fait au moins sept morts et 44 blessés, et provoqué l'effondrement du bâtiment, selon des sources officielles. Plusieurs explosions sont survenues «à l'intérieur du commissariat» à Kabal, une ville de la vallée de Swat (nord-ouest), et ont provoqué «l'effondrement total de l'édifice», a indiqué Khalid Sohail, un responsable policier du département local de contre-terrorisme.