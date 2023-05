Ivresse des sommets: 70 ans après, la conquête de l'Everest attire toujours

Depuis que l'Everest a été vaincu pour la première fois il y a 70 ans par Edmund Hillary et Tenzing Norgay Sherpa, des milliers d'alpinistes ont tenté de suivre leurs pas et se sont lancés à la conquête du toit du monde. Le trek de huit jours pour atteindre le camp de base de l'Everest figure parmi les randonnées les plus populaires du Népal. Chaque année, des dizaines de milliers de touristes arpentent ce chemin.