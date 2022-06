Fête nationale au Luxembourg: 700 personnes, 27 chiens et 60 véhicules ont défilé dans la capitale

L'avenue de la Liberté a accueilli, jeudi à la mi-journée, le traditionnel grand défilé militaire organisé dans le cadre de la fête nationale. Après une prise d'armes et un passage en revue des troupes par le Grand-Duc Henri, le Grand-Duc héritier Guillaume et le ministre de la Défense, François Bausch, le défilé s'est élancé aux alentours de midi.

Au total, plus de 700 personnes, 27 chiens et 60 véhicules ont défilé devant la tribune officielle, où avaient également pris place la Grande-Duchesse et le Premier ministre Xavier Bettel. La parade a également été l'occasion d'assister au survol à basse altitude d'un hélicoptère H145M de la police, d’un avion de transport A400M et d’un avion de transport et de ravitaillement Airbus A330, de la Multi Role Tanker Transport Unit.