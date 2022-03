Marée noire : 73 litres s’échapperaient par seconde

Les autorités américaines ont annoncé vendredi que le volume de pétrole qui s'écoule chaque jour est deux fois plus important que ce qu'elles craignaient.

Les investisseurs craignent de plus en plus que le géant pétrolier ne soit contraint de suspendre le paiement de dividendes à ses actionnaires, pour apaiser l'opinion publique américaine. Et jeudi, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, a sommé BP de «payer en priorité les petites entreprises» affectées par la catastrophe et non ses actionnaires.