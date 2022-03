Au Brésil : 74% des écoles de Rio affectées par des fusillades

Près de trois quart des écoles publiques de Rio de Janeiro ont été affectées, au moins une fois en 2019, par des fusillades impliquant en grande majorité la police.

Quelque 74% des écoles publiques de Rio de Janeiro ont été affectées au moins une fois en 2019 par des fusillades impliquant en grande majorité la police, selon une étude publiée lundi sur l'impact de la guerre de la drogue sur l'enseignement public. La «Ville merveilleuse», carte postale touristique du Brésil, est le théâtre fréquent d'affrontements entre bandes rivales de trafiquants de drogue ou avec les forces de l'ordre, notamment dans les favelas où vivent plus de deux millions de Cariocas.

Ces fusillades font de nombreuses victimes, terrorisent la population et perturbent gravement le déroulement des classes où les scènes de panique parmi les élèves et les enseignants qui se jettent au sol par peur des balles perdues sont fréquentes. Le rapport du Centre d'études sur la sécurité et la citoyenneté (Cesec) s'appuie sur les données de la plateforme numérique Fogo Cruzado qui a dénombré un total de 4.346 épisodes de violence armée à Rio de Janeiro en 2019, dont beaucoup suite à des interventions policières.