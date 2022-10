En Grèce : 75 migrants sauvés en pleine mer

Les garde-côtes grecs ont annoncé vendredi avoir procédé au sauvetage de 75 migrants, dont 69 hommes et six femmes.

75 migrants, dont 69 hommes et six femmes, ont été retrouvés à bord d'un voilier pris dans une mer orageuse au sud de la péninsule du Péloponnèse. Dans un communiqué, les garde-côtes ont ajouté que les migrants, dont la nationalité n'a pas été précisée, étaient tous en bonne santé après le remorquage du voilier vers un port grec.

La Grèce a connu cette année une augmentation du nombre d'arrivées de migrants et réfugiés dont la majorité appareillent des côtes proches turques en tentant de fuir guerres et pauvreté à destination de l'Europe. Souvent accusé de refoulements illégaux de migrants et réfugiés venant de la Turquie voisine, Athènes renvoie fréquemment la responsabilité à Ankara pour les naufrages en mer Egée qui sépare les deux pays.